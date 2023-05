SpVgg Bayreuth trennt sich von Trainer Kleine

Der Tabellenletzte SpVgg Bayreuth hat nach dem 2:5 beim Spitzenreiter SV Elversberg Cheftrainer Thomas Kleine von seinen Aufgaben entbunden.

Die Entscheidung sei im Kreise der Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH bereits in der vergangenen Woche gereift, wie der abstiegsbedrohte Aufsteiger am Sonntag mitteilte. Die Trennung von Kleine (45) sei nach der fünften Niederlage am Stück "die Konsequenz der sportlichen Talfahrt".

Der Vereine dankte dem erfolglosen Trainer für seine Arbeit. "Thomas hat dafür gesorgt, dass wir im Laufe der Saison überhaupt konkurrenzfähig geworden sind. In jedem Punkt, den wir auf dem Konto haben, steckt seine Arbeit", äußerte Wolfgang Gruber, Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH: "Leider ist es in den letzten Spielen nicht gelungen, die spürbare Leistungsentwicklung nach der Winterpause zu stabilisieren und eine Stammelf zu etablieren." Nun gehe es darum, ab Montag "die Zukunft zu gestalten".

Der bisherige Co-Trainer Julian Kolbeck soll die Mannschaft interimsweise betreuen. Es stehen noch drei Spieltage aus.

