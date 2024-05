Stiefler verlängert in Unterhaching

Manuel Stiefler bleibt zwei weitere Jahre beim Fußball-Drittligisten Spielvereinigung Unterhaching.

Der 35-Jährige unterschrieb nach Angaben des Vereins einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Stiefler kam vor drei Jahren aus Griechenland von AE Larisa und hat seitdem 93 Pflichtspiele absolviert. In der abgelaufenen Saison erzielte der Mittelfeldspieler fünf Tore.

"Manu war in den letzten Jahren ein absoluter Anker auf und außerhalb des Platzes, der maßgeblich an den Erfolgen des Vereins beteiligt war", sagte Sportdirektor Markus Schwabl in einer Mitteilung.

(dpa)