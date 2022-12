Traum vom Aufstieg: 1860 München will Begeisterung wecken

Der TSV 1860 München hält trotz des verkorksten Schlussspurts vor der WM-Pause an seiner Aufstiegsmission fest.

"An der Zielsetzung hat sich auch für die Rückrunde nichts geändert", betonte "Löwen"-Trainer Michael Köllner in der "Passauer Neuen Presse". Der bayerische Traditionsverein aus der 3. Fußball-Liga war nach einem famosen Saisonstart in eine Ergebniskrise geschlittert und von Rang zwei auf Platz sechs abgestürzt. "Ich gehe voran, um die Begeisterung wieder zu wecken", versprach Köllner.

Die lange Winterpause bis zum ersten Punktspiel bei Waldhof Mannheim am 14. Januar will Köllner nutzen, um nachzujustieren. "Wir können im Winter 30 Trainingseinheiten und 5 Testspiele machen. Das ist ein großes Geschenk, aber das musst du auch für dich nutzen", befand der Oberpfälzer und bezeichnete die üppige Unterbrechung als "zusätzliche Saisonvorbereitung". Erstmals testen die Münchner an diesem Freitag gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Neuzugänge schloss der Fußball-Lehrer nicht aus. "Wir prüfen natürlich, was sportlich und wirtschaftlich machbar ist. Jetzt schauen wir, was auf dem Markt ist. Klar ist, dass es ein Spieler für die Spitze und nicht für die Breite sein muss", sagte der 52-Jährige.

(dpa)