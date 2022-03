TSV 1860 München mehrere Monate ohne Mannhardt

Der TSV 1860 München muss im Kampf um den Aufstieg auf Defensivspieler Marco Mannhardt verzichten.

Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, hatte sich Mannhardt am vergangenen Wochenende eine Fußverletzung zugezogen. Der 19-Jährige fällt demnach für "mehrere Monate" aus. Noch am Mittwoch sollte er operiert werden.

