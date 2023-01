TSV 1860 München und Goden lösen Vertrag auf

Der TSV 1860 München und Kevin Goden beenden ihre Zusammenarbeit.

Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, einigten sich Club und Spieler auf eine Vertragsauflösung. Der 23 Jahre alte Rechtsaußen kam in der Saison 2021/22 in der 3. Liga in 23 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. In der Saison 2022/23 lief Goden in der Bayernliga Süd in insgesamt 20 Spielen für die zweite Mannschaft auf. Eine Perspektive im Drittliga-Team hatte der fünfmalige Bundesliga-Spieler nicht.

(dpa)