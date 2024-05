Würzburg gewinnt erstes Relegationsspiel gegen Hannover II

Die Würzburger Kickers haben einen ersten Schritt in Richtung Aufstieg in die 3.

Liga gemacht. Der Meister der Fußball-Regionalliga Bayern setzte sich im Relegations-Hinspiel gegen Hannover 96 II am Mittwoch mit 1:0 (1:0) durch. Den einzigen Treffer erzielte Ivan-Leon Franjic per Freistoß in der 22. Minute.

Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) in Hannover statt. Würzburg ist Meister der Regionalliga Bayern, Hannovers Zweitvertretung entschied die Nord-Staffel für sich. Die Gewinner aus Bayern, dem Norden und dem Nordosten treten rotierend in einer Relegation gegeneinander an.

(dpa)