30 Jahre nach Vergewaltigung: Mann legt Geständnis ab Bayern

Der Angeklagte wird in den Gerichtssaal geleitet. Dreißig Jahre nach der Tat steht der 55 Jahre alte Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Ein Mann soll eine damals 22-Jährige 1988 vergewaltigt und fast erstochen haben. Vor Gericht gesteht er die Vergewaltigung – eine Tötungsabsicht bestreitet er.

Sie wurde stundenlang vergewaltigt, lebendig im Wald verscharrt und entging nach mehreren Stichen mit einem Schraubenzieher nur knapp dem Tod: Vor mehr als 30 Jahren erlitt eine damals 22 Jahre alte Frau aus dem Raum Offenbach (Hessen) ein Martyrium. Am Dienstag begann am Landgericht Aschaffenburg (Bayern) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. In einer von seinem Anwalt vorgetragenen Stellungnahme gab der heute 55-jährige Deutsche die mehrfache Vergewaltigung zu. Eine Tötungsabsicht bestritt er aber.

Ein DNA-Abgleich führte zu dem Angeklagten

Regungslos verfolgte der Angeklagte im Gerichtssaal sowohl die Worte seines Anwalts als auch die detaillierten Schilderungen der Tat durch den Chefermittler. Auch das Opfer sollte noch am ersten von geplanten sieben Verhandlungstagen aussagen.

Der dringende Verdacht gegen den Mann ergab sich erst im Herbst 2017, mehr als 30 Jahre nach der Tat, durch einen DNA-Abgleich mit einem Beweisstück. Der Mann ist angeklagt, die junge Frau in einer Januarnacht des Jahres 1988 nach einem Discobesuch überwältigt, sie in ihrem Auto in ein Waldstück gezwungen und dort stundenlang vergewaltigt zu haben.

Durch eine Notoperation konnte das Opfer gerettet werden

Danach soll der damals 26-jährige Mann mehrfach auf das Opfer eingestochen und es nackt im Wald unter Laub bedeckt liegengelassen haben. Die 22-Jährige schleppte sich schwer verletzt auf eine Straße. Dort sammelte sie ein Autofahrer auf und brachte sie ins Krankenhaus. Nur durch eine Notoperation gelang es, ihr Leben zu retten. (dpa)

