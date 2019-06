vor 21 Min.

30 Millionen für neue „Bergwelt“

Was am Grünten alles geplant ist

Von Silvia Reich-Recla

30 Millionen Euro will die Oberallgäuer Familie Hagenauer in Bahnen und Wege am Grünten investieren. Herzstücke sind eine neue Kabinenbahn und eine Walderlebnisbahn von der Bergstation ins Tal. Klappt alles mit den Genehmigungen für diese „Grünten Bergwelt“ kann es 2020 losgehen, sagte Martin Hagenauer auf einer Pressekonferenz in Kranzegg.

Im kommenden Winter sollen die alten Liftanlagen ein letztes Mal laufen. Dann hofft die Familie, dass die Genehmigungen für alle Neu- und Umbauten vorliegen. Aus den bisher sieben Liften werden drei: eine Gondelbahn, die ganzjährig fährt, eine kuppelbare Sechser-Sesselbahn für den Winterbetrieb und auch ein kleiner Tellerlift. An der Mittelstation der Kabinenbahn entsteht ein Winter-Kinderland. Das verspreche mehr Schneesicherheit auf über 1000 Metern Höhe als bisher an der Talstation, sagte Hagenauer. Aber natürlich würden auch neue Beschneiungsanlagen zu den bisherigen benötigt. Ob dazu ein weiterer Teich nötig ist, werde derzeit untersucht. Auch neue Wanderwege sind Teil des Konzepts. Wilde Trampelpfade sollen wenigen breiten Wegen weichen, „um die Alpflächen zu schonen“. Außerdem wird die Grüntenhütte am Plateau nahe der Gipfelstation erneuert. Hagenauer: „Sie entspricht nicht mehr den Anforderungen der Aufsichtsbehörden.“ Die Hütte bekommt 450 Sitzplätze auf der Terrasse und innen 120.

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst im sensiblen Bereich am Grünten“, sagte Hagenauer. Der bisherige Gipfellift, der unterhalb der Bergstation startet und weitgehend in der Alpenschutzzone C (strikteste Schutzkategorie) liegt, wird abgebaut und nicht erneuert. Höher als bis zur Bergstation auf 1500 Metern geht künftig kein Lift mehr.

Wer mit der Kabinenbahn hochfährt, wird in der Bergstation gleich zum Start der Waldseilbahn laufen können. In einem Gurt sitzend – ähnlich wie beim Klettern – geht es an Bäumen vorbei ins Tal. Die Bäume, an denen die Aufhängung für die Waldseilbahn befestigt wird, sollen dabei keinen Schaden nehmen.

Die Kapazität der Kabinenbahn soll in etwa bleiben wie bislang und maximal 5300 Personen pro Stunde befördern. 650 Parkplätze sollen links und rechts einer neuen Talstation entstehen.

