Roy Black – der ewige Frauenschwarm

Plus Warum der Schlagersänger Roy Black auch 30 Jahre nach seinem Tod bei seinen Fans noch immer so beliebt ist.

Der Ruhm von Stars hat heutzutage oft nur mehr eine relativ kurze Halbwertszeit. Es gilt das Motto: Gestern noch berühmt, heute schon wieder vergessen. An viele Prominente erinnert man sich schon wenige Jahre nach ihrem Tod nicht mehr. Doch es gibt auch Gegenbeispiele von Fanliebe. So eine Ausnahme ist der Schlagersänger und Schauspieler Roy Black.