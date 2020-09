vor 17 Min.

32-Jähriger greift Eltern an und verletzt diese schwer

In der Früh zum Freitag eskalierte in Bad Tölz ein Familienstreit.

Nach einer Gewalttat in einem Wohnhaus in Bad Tölz ist ein 32-Jähriger noch auf der Flucht. Die Kriminalpolizei in Weilheim ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags ereignete sich laut der Polizei in einem Wohnhaus in Bad Tölz eine Gewalttat. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemeldung mitteilte, befindet sich ein 32-jähriger Tatverdächtiger derzeit noch auf der Flucht. Die Kriminalpolizei Weilheim hat unverzüglich die Ermittlungen übernommen.

Am frühen Freitagmorgen kam es in einem Wohnhaus am "Alten Bahnhof" in Bad Tölz zu einer Streitigkeit in einer Familie, in dessen Verlauf der 32-jährige Sohn seine Eltern angegriffen haben soll. Nach der Tat flüchtete der 32-Jährige sofort von dem Anwesen der Familie. Die Eltern wurden durch den Angriff schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Polizei mit Hubschrauber im Einsatz

Seit Bekanntwerden des Vorfalls wird im Stadtgebiet von Bad Tölz mit starken uniformierten und zivilen Polizeikräften nach dem noch immer flüchtigen Tatverdächtigen gefahndet. Hierbei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II umgehend die Ermittlungen.

