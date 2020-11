vor 33 Min.

34-Jährige wird Opfer von Gewaltverbrechen - Ehemann auf der Flucht

Ein Mann soll seine Ehefrau getötet haben. Die Leiche versteckt er so gut, dass die Polizei bei mehreren Kontrollen in der Wohnung die Tote nicht findet.

In München soll ein 41-Jähriger Mann seine Ehefrau erstochen und die Leiche unter einem Kinderbett versteckt haben. Wie die Kripo am Dienstag mitteilte, floh der mutmaßliche Täter bereits vor einer Woche nach Italien. Die Ermittler vermuten, dass der afghanische Staatsangehörige von dort aus in sein Heimatland weiterreiste und nun wahrscheinlich in Afghanistan ist.

Mann versteckte die Leiche seiner Frau unter einem Bett

Die Leiche der 34 Jahre alten Mutter war am Freitag versteckt unter dem Bett eines Sohnes in der Wohnung des Paares entdeckt worden, drei Tage nach dem Verbrechen. Polizisten waren zuvor mehrfach in der Wohnung, ohne die Tote zu finden. Die Ermittler erklärten dies damit, dass zunächst am vergangenen Dienstag (17. November) nur wegen einer Vermisstenanzeige in der Wohnung nachgeschaut worden sei. Bei so einer Kontrolle dürfe nicht die ganze Wohnung durchsucht werden. Zuvor hatten Angehörige die Frau als vermisst gemeldet.

Am nächsten Tag gab es eine weitere sogenannte Wohnungsnachschau der Polizei. Dabei wurde auch Blut entdeckt. In der Folge wurde die gesamte Wohnung am Donnerstag mehrere Stunden lang von der Spurensicherung untersucht. Die Spezialisten sicherten auf den Oberflächen "zahlreiche weitere Blutspuren (...), die auf eine Gewalttat hinwiesen", berichtete die Kripo. Erst daraufhin folgte am Freitagnachmittag die gründliche Durchsuchung der Wohnung, bei der die versteckte Leiche gefunden wurde.

Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist der Polizei unbekannt

Die Frau hatte zwei Kinder in die Ehe mitgebracht. Die drei und sieben Jahren alten Buben werden nun von der Familie der Getöteten betreut. Der Ehemann soll zuvor bereits gewalttätig gegen seine Partnerin geworden sein. In diesem Zusammenhang hat es nach Angaben der Ermittler vor knapp zwei Wochen auch bereits einen Polizeieinsatz gegeben.

Am 17. November hatte der Mann Angehörigen mitgeteilt, dass er mit seiner Frau in den Mittagsstunden einkaufen ginge. Anschließend waren beide verschwunden und die Familie der Frau schaltete die Polizei ein. Der Mann, der seit zehn Jahren in Deutschland lebte, wurde am selben Tag am Münchner Hauptbahnhof gesehen. Dort soll er in einen Zug nach Italien gestiegen sein. Wo der 41-Jährige sich nun genau aufhält, ist noch nicht sicher. Er wird mit einem Haftbefehl wegen Totschlags gesucht. (dpa/lby)

