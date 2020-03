17:58 Uhr

35-Jähriger sitzt nach Tötung seiner Ehefrau in Untersuchungshaft

Die Polizei hat in Lindau eine Tote in einem Hotel gefunden. Mittlerweile wurde der Ehemann verhaftet.

In einem Lindauer Hotel ist ein Ehestreit eskaliert. Der Mann sticht seine Frau nieder, die 31-Jährige stirbt. Er wird noch in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Von Michael Munkler

Eine 31-jährige Frau ist in einem Hotel auf der Lindauer Insel wahrscheinlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Leiche der Frau war am Sonntagabend in dem Hotel in Bahnhofsnähe gefunden worden. Sie soll durch Verletzungen im Bereich der Leistengegend ums Leben gekommen sein, teilte die Polizei mit. Informationen, es habe sich um eine Stichverletzung gehandelt, bestätigte die Polizei nicht.

Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos

Zu dem Großeinsatz war es am Sonntagabend gegen 21 Uhr gekommen. Die Polizei sperrte auch den Bahnhof auf der Insel ab. Mit einer Drehleiter sei die Frau dann aus dem Zimmer geholt worden, berichtet ein Augenzeuge. "Die Helfer haben wohl noch versucht, sie wiederzubeleben", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Schließlich sei die Frau dann im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers blieben die Wiederbelebungsversuche während der Fahrt ins Krankenhaus ohne Erfolg. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften soll insgesamt mehrere Stunden gedauert haben. Die Getötete und ihr Mann sollen deutsche Staatsangehörige sein.

Gewaltverbrechen: Tatverdächtig ist der Ehemann der Frau

Als dringend tatverdächtig gilt der 35 Jahre alte Ehemann der Getöteten. Polizeibeamte sollen ihn im Umfeld des Hotels festgenommen haben. Der Mann sei zur Tatzeit vermutlich alkoholisiert gewesen, heißt es. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Auch seine Frau hatte wahrscheinlich Alkohol getrunken.

Beide sollen aus dem Landkreis Lindau stammen. Unklar sei, warum das Ehepaar offensichtlich in dem Hotel übernachten wollte, obwohl es im Landkreis Lindau wohnt, sagte Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Anfrage unserer Redaktion.

Auch die Frage nach einem Motiv des verdächtigen Mannes blieb zunächst unbeantwortet. "Uns ist bisher einfach nichts bekannt", sagt Polizeisprecher Geißler. Nach Angaben der Polizei erließ das Amtsgericht Kempten noch am Montagnachmittag Haftbefehl gegen den 35-Jährigen.

