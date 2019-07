vor 34 Min.

35-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Lochhausen

Am Freitag ist ein Familienvater in München-Lochhausen beim Baden untergegangen. Er konnte zwar reanimiert werden, starb jedoch am Samstag im Krankenhaus.

Am Freitag war ein 35-jähriger Mann aus Kiel zusammen mit seiner Tochter am Lußsee in München-Lochhausen beim Baden. Da er nicht schwimmen konnte, ging er zunächst mit ihr nur bis zu den Schultern ins Wasser, geriet anschließend aus bislang ungeklärter Ursache in einen tieferen Bereich des Sees und ging unter.

Er konnte von der Wasserwacht gerettet und reanimiert werden. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Samstag verschlechterte sich der Gesundheitszustand jedoch und der 35-Jährige verstarb im Krankenhaus. (AZ)

