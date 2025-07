Lagerhalle mit Holz brennt komplett ab

Rund 350.000 Euro Schaden sind beim Brand einer Lagerhalle in Oberfranken entstanden. Das Gebäude in Schönwald (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) brannte laut Polizeiangaben komplett nieder, verletzt wurde niemand. Die Ursache war für den Brand war zunächst unklar. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen sollen sich an die Kriminalpolizei wenden.

Den Angaben zufolge hatte ein Anwohner das Feuer in der Nacht gemeldet. Die Halle, in der Holz gelagert war, stand in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude habe die Feuerwehr mit 160 Einsatzkräften verhindern können.