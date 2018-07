vor 52 Min.

37-jährige Stand-Up-Paddlerin ertrinkt im Wörthsee Bayern

Am Wörthsee ist am Samstagnachmittag eine 37-Jährige beim Stand-Up-Paddling verunglückt. Taucher bargen die Frau tot aus dem Gewässer. Symbolfoto.

Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstagnachmittag am Wörthsee gekommen. Eine 37-Jährige ist beim Stand-Up-Paddling tödlich verunglückt.

Eine 37-jährige Frau, die sich am späten Samstagnachmittag beim Stand-Up-Paddling auf dem Wörthsee aufhielt, ist tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Nichtschwimmerin am Abend nur noch tot aus dem Wörthsee geborgen werden.

Nichtschwimmerin bricht ohne Schwimmweste zu SUP-Ausflug auf

Die Chinesin war alleine vom Badestrand Roßschwemme aus zu einer Tour mit dem SUP-Board aufgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. "Eine Schwimmweste trug sie nicht", sagte ein Sprecher. Stand-Up-Paddling ist ein Trendsport, der in Europa vor allem auf Seen betrieben wird. Dabei steht man auf einem vergleichsweise breiten Surfbrett und paddelt mit einem einzigen, langen Paddel.

Verwandte, bei denen sie zu Besuch war, reagierten schließlich. Nachdem die Angehörigen sie nach einiger Zeit nicht mehr auf dem See wahrnahmen, alarmierten sie kurz vor 18 Uhr den Rettungsdienst.

Neben Rettungskräften der Wasserwacht war auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche der Frau im Einsatz. Gegen 18:45 Uhr gelang es Tauchern der Wasserwacht, den leblosen Körper der Frau etwa 50 Meter vom Seeufer bei Walchstadt in zwei Metern Wassertiefe entfernt zu finden und aus dem See zu bergen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Es gibt bislang laut Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. (AZ)

