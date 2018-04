vor 41 Min.

39.000 Schüler in Bayern bereiten sich auf das Abitur vor Bayern

Los geht es mit Mathematik. Es folgen zwei weitere schriftliche Prüfungen in einem naturwissenschaftlichen Fach oder einer Fremdsprache sowie in Deutsch.

Für 39.000 Schüler im Freistaat beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Los geht es mit Mathematik. Es folgen zwei weitere schriftliche Prüfungen in einem naturwissenschaftlichen Fach oder einer Fremdsprache sowie in Deutsch. Im Juni müssen sich die Gymnasiasten noch mündlich beweisen. Kultusminister Bernd Sibler (CSU) empfiehlt, ausgeschlafen und mit einem guten Frühstück in den Tag zu starten. Der Schulpsychologe Benedikt Wisniewski von der Staatlichen Schulberatungsstelle in Regensburg rät zudem von Lernen in letzter Minute ab: Das steigere die Nervosität und bringe in der Regel nichts.

Wie im vergangenen Jahr werden die schriftlichen Abiturprüfungen Aufgaben oder Aufgabenteile enthalten, die gemeinsam mit allen anderen Bundesländern entwickelt und abgestimmt worden sind, wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte. Das soll zu einer besseren Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse in Deutschland beitragen. (dpa/lby)

