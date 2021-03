vor 2 Min.

40 positive Tests: Corona-Ausbruch in Schwabens größtem Schlachtbetrieb

Corona bei Vion in Buchloe: Der größte Schlachtbetrieb Schwabens bestätigt positive Tests. Die Schlachtung von Rindern ist ausgesetzt.

Von Claudia Goetting

Im größten Schlachtbetrieb Schwabens, Vion Beef in Buchloe (früher A. Moksel AG), gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. „Im Rahmen der betriebsseitig regelmäßig durchgeführten Untersuchungen aller Beschäftigten sind innerhalb der vergangenen 14 Tage insgesamt 39 Mitarbeiter/innen positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet worden. Vion Buchloe führt derzeit tägliche Testungen aller Beschäftigten durch und steht im engen Kontakt mit den zuständigen Behörden. Die Schlachtung von Rindern am Standort ist derzeit ausgesetzt“, teilte das Unternehmen am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Laut Landratsamt Ostallgäu hat sich die Zahl der Corona-Infektionen bis zum Nachmittag sogar auf 40 erhöht.

Eine Unternehmenssprecherin geht davon aus, dass die Produktion noch bis in die nächste Woche hinein still stehen wird. „Es kommt darauf an, wann die Quarantäne der Mitarbeiter aufgehoben wird. Es müssen ausreichend Personen in der Produktion zur Verfügung stehen, damit wir die Bänder wieder anlaufen lassen können.“

Corona bei Vion in Buchloe: Landratsamt Ostallgäu ermittelt Kontaktpersonen

Beinahe aus allen Wolken gefallen ist Niko Stammel, Vorsitzender des Buchloer Gewerbevereins, als er über unsere Zeitung von dem Corona-Ausbruch erfuhr. „Das darf doch einfach nicht wahr sein“, sagte er und war hörbar fassungslos. Gerade einen Tag früher, am Montag, war es dem Geschäftsmann erlaubt worden, dass er seine Bekleidungshäuser wieder öffnet. „Unter meinen Kollegen herrscht eine gute Stimmung und alle haben sich sehr gefreut, wieder arbeiten zu dürfen“, sagte er. Die Enttäuschung wäre riesig, wenn die Läden wieder schließen müssten.

Das Landratsamt Ostallgäu geht derzeit allerdings nicht davon aus, „dass sich die Werte durch die Fälle, die den Landkreis betreffen maßgeblich ändern. Ein Teil der Erkrankten wohnt auch in Nachbarlandkreisen“. Auf Geschäftsöffnungen im Ostallgäu dürfte der aktuelle Buchloer Ausbruch also derzeit keine Auswirkungen haben. Sollte die Inzidenz allerdings deutlich steigen, hätte die Kreisverwaltungsbehörde laut aktueller Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) keinen Spielraum, wie es ihn in früheren Fassungen gab. Lockerungen und Verschärfungen richten sich „rein nach den vom RKI veröffentlichten Werten“. In früheren Fassungen konnten beispielsweise Lockerungen bestehen bleiben, wenn ein Ausbruch lokal eingrenzbar war (beispielsweise Altenheime, Krankenhäuser).

Die Kontaktpersonen der infizieten Corona-Mitarbeiter werden laut Landratsamt ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Bislang sind rund 85 Personen als nahe Kontaktpersonen ermittelt und unter Quarantäne. Die 40 Corona-Infektionen im Buchloer Schlachtbetrieb klingen hoch. Der mit Abstand größte Ausbruch im Raum Kaufbeuren/Ostallgäu fand im November 2020 im Senioren- und Pflegeheim Espachstift in Kaufbeuren statt.

Vion-Schlachtung in Buchloe ausgesetzt: Tiere werden unter anderem nach Kempten gebracht

Berthold Kirchmaier, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft (EG) Kaufbeuren, ist täglich am Buchloer Schlachthof und wird dort einmal pro Woche als externer Besucher getestet. Die EG, Verwaltungssitz ist in Ketterschwang zwischen Buchloe und Kaufbeuren, hat laut Kirchmaier 5000 Mitgliedsbetriebe im ganzen Allgäu und ist Hauptlieferant von Vion Buchloe.

Die Corona-Infektionen und die damit verbundene Stilllegung der Produktion hat Auswirkungen auf die EG. „Der kurze Transportweg, den unsere Mitglieder gewohnt sind, geht derzeit nicht. Aber alle angemeldeten Tiere werden auch regulär zur Schlachtung gebracht. Kein Landwirt nimmt Schaden“, betont Kirchmaier.

Die Tiere werden an die Vion-Ausweichstandorte ins oberbayerische Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) und Crailsheim (Region Heilbronn-Franken) oder in den Tönnies-Schlachthof nach Kempten gebracht. Letzteren beliefert die EG ebenfalls regelmäßig, derzeit allerdings verstärkt. Die Selbstanlieferer aus der näheren Umgebung von Buchloe bringen ihre Tiere aktuell zur Schwabenhalle, wo sie auf einen Lastwagen verladen und dann zu den Schlachthöfen gebracht werden.

Schlachtbetrieb-Branche war seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehrmals in den Schlagzeilen

„Für uns als EG ist das nicht ganz einfach. Corona gibt’s jetzt seit einem Jahr“, sagt der Geschäftsführer. Vion habe alle nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Mitarbeiter und Besucher zu schützen. „Es wurde sehr viel getestet und alles versucht, um einen Ausbruch zu verhindern. Aber es war wie eine tickende Zeitbombe.“ Auch die Unterkünfte der ausländischen Mitarbeiter seien von externen Fachkräften angeschaut und untersucht worden – ohne Beanstandungen, wie Kirchmaier erzählt. Für die EG bedeute die Produktionsschließung einen höheren Aufwand. „Aber dafür sind wir da, um das jetzt aufzufangen und abzuwickeln, sodass die etwa 5000 Mitgliedsbetriebe die Folgen so wenig wie möglich zu spüren bekommen.“

Seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr war die Branche mehrmals in die Schlagzeilen, vor allem wegen der Zustände in der Großschlachterei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück bei Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) und der Corona-Infektionen dort. Auch die Arbeitsbedingungen sowie die Wohnsituation der Fremdarbeiter mit Werkverträgen standen wochenlang in der Kritik. Die Dimensionen beim Branchenriesen Tönnies sind allerdings ganz andere als in Buchloe. Etwa 30.000 Schweine werden an nur einem Tag bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück geschlachtet. 7000 Menschen sind dort beschäftigt. Zum Vergleich: Von den etwa 270 Mitarbeitern in der Produktion des Buchloer Schlachtbetriebs sind etwa 220 Ausländer, überwiegend aus Rumänien, Polen und dem Kosovo. 155 hatten einen Werkvertrag. Zum 1. Januar 2021 wurden sie in Vion Beef Buchloe integriert.

Corona-Ausbruch bei Vion Beef: Wohnbedingungen der Arbeiter anders als bei Tönnies

Und die Wohnbedingungen in Buchloe und Umgebung sind laut Unternehmensangaben ebenfalls andere als bei Tönnies. Die ausländischen Mitarbeiter wohnen in kleineren Wohngemeinschaften – mit bis zu acht Leuten in einem Haus oder einer großen Wohnung – und nicht in Massenunterkünften

Nach den Corona-Infektionen und der damit verbundenen Werkschließung bei Tönnies hatte es auch in den Allgäuer Schlachtbetrieben Tests gegeben. „Die Corona-Reihentests Mitte Mai und Ende Juli 2020 – insgesamt waren es über 700 – fielen alle negativ aus. Wir hatten bisher keine Infektion“, sagte der Buchloer Betriebsleiter Jürgen Lieb im Oktober 2020 im Interview mit unserer Zeitung. Das sei aber auch Glück und könne sich jederzeit ändern. Um das Risiko möglichst gering zu halten, habe Vion seit März vergangenen Jahres einiges verändert: 50 Prozent der kaufmännischen Angestellten sind im Homeoffice – im rollierenden System. In der Produktion wurden in Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Plexiglasscheiben oder Streifenvorhänge eingesetzt und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zur Pflicht. Alle neuen Mitarbeiter sowie Mitarbeiter, die mindestens sieben Tage nicht im Betrieb waren, werden auf Corona getestet. Getestet werden auch alle Angestellten mit Erkältungssymptomen.

Daten und Fakten zu Vion Beef Buchloe

Vion Beef Buchloe (früher A. Moksel AG ) gehört zur Vion Food Group und ist einer von insgesamt 27 Produktionsstandorten in den Niederlanden und Deutschland

Beef (früher ) gehört zur Food Group und ist einer von insgesamt 27 Produktionsstandorten in den und Am Standort Buchloe ( Ostallgäu ) arbeiten etwa 450 Beschäftigte, 150 davon in der übergeordneten Verwaltung. Buchloe ist die Zentrale für die gesamte Sparte Rind in den Niederlanden und Deutschland . Zum eigentlichen Schlacht- und Zerlegebetrieb gehören 300 Mitarbeiter (etwa 30 Verwaltung, 270 Produktion). Circa 155 Fremdarbeiter, die über Werksverträge beschäftigt waren, wurden Anfang des Jahres von Vion fest eingestellt.

( ) arbeiten etwa 450 Beschäftigte, 150 davon in der übergeordneten Verwaltung. ist die Zentrale für die gesamte Sparte Rind in den und . Zum eigentlichen Schlacht- und Zerlegebetrieb gehören 300 Mitarbeiter (etwa 30 Verwaltung, 270 Produktion). Circa 155 Fremdarbeiter, die über Werksverträge beschäftigt waren, wurden Anfang des Jahres von fest eingestellt. In Buchloe werden pro Woche etwa 2.700 Rinder geschlachtet und 750 Tonnen Rindfleisch zerlegt. Es ist damit der größte Schlachtbetrieb in Schwaben .

