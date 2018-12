12:38 Uhr

43-Jähriger verletzt Bruder seiner Ex-Freundin mit Messer Bayern

Eine 36-jährige Frau hatte Schulden bei einem 43-Jährigen, weswegen ihr Bruder mit dem Mann sprechen wollte. Dieser ging auf ihn los.

Ein 43-jährigen Münchner soll einen Mann mit einem Messer und einer Gaspistole schwer verletzt haben. Nach Angaben der Polizei, war der Tatverdächtigte über längere Zeit mit einigen Unterbrechungen mit einer 36-jährigen Frau zusammen, die dem Mann nun Geld schuldete. Der 30-jährige Bruder der Frau ging bereits am vergangenen Montag gegen 22 Uhr zur Wohnung des 43-Jährigen, um mit ihm über die Schulden zu sprechen. Dazu besorgte er sich laut Polizei unterwegs an einer Tankstelle ein Tierabwehrspray.

Als er an der Wohnung des 43-Jährigen ankam, öffnete ihm dieser und war nach Angaben der Polizei mit einer Gaspistole und einem säbelähnlichem Messer bewaffnet. Unvermittelt schlug der 43-Jährige dem 30-Jährigen mit der Gaspistole ins Gesicht. Dadurch platzte die Lippe des Mannes auf. Daraufhin stach der 43-Jährige dem Bruder seiner Ex-Freundin mit dem Messer ins Gesicht und durchstach seine linke Wange. Als der 30-Jährige in die Knie ging, stach ihm der Münchner dreimal in den linken Oberarm und schlug auf den Arm des Mannes ein.

Nun verteidigte sich der 30-Jährige mit dem Tierabwehrspray. Dadurch gelang ihm die Flucht in Richtung des Aufzugs und anschließend durch das Treppenhaus ins Freie. Dabei verfolgte der 43-Jährige den Verletzten noch kurzzeitig und schoss mit der Gaspistole auf den Fliehenden.

Kurze Zeit später nahm die Polizei den Tatverdächtigen vor Ort fest. Der 30-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt und konnte dieses mittlerweile wieder verlassen. Der Ermittlungsrichter des Polizeipräsidiums München erließ Untersuchungshaft gegen den 43-Jährigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)

