48-Jähriger bei Arbeitsunfall in München von Gabelstapler überrollt und gestorben

Auf einem Firmengelände im Münchner Bezirk Milbertshofen kam es bereits am Montag zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Dabei kam ein 48-jähriger Mann ums Leben, wie die Polizei München mitteilt. Demnach ereignete sich das Unglück kurz vor 15 Uhr am Montag, die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Wie die Polizei erklärt, ist ein 50-Jähriger, der im Landkreis Miesbach wohnt, bei der Arbeit auf dem Münchner Firmengelände am Montagnachmittag mit einem Gabelstapler gefahren. Dieser transportierte auf der Gabel zwei leere Metallcontainer. Der 48-jährige Verunglückte sei zur selben Zeit zu Fuß in der Firma unterwegs gewesen.

Gabelstapler-Unfall in München: 48-Jähriger tot

Schließlich sei der 48-Jährige „aus bislang unbekannten Gründen“ von dem vorderen der transportierten Container erfasst worden, wie die Polizei schildert. „Er kam zu Sturz und wurde von dem linken vorderen Rad des Gabelstaplers überrollt“, heißt es weiter.

Dabei erlitt der 48-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstalle starb. Die Staatsanwaltschaft München ordnete in der Folge ein sogenanntes unfallanalytisches Gutachten an. Hierfür war ein Gutachter am Unfallort im Einsatz. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Arbeitsunfall mit Gabelstapler soll bei BMW passiert sein

Mehrere Medien, darunter Süddeutsche Zeitung und t-online berichten, es soll sich bei dem betroffenen Unternehmen um den Münchner Autobauer BMW handeln. Laut Daten aus dem Jahr 2022 der Europäischen Statistik der Arbeitsunfälle (ESAW) wird knapp eine Person von 100.000 Erwerbstätigen Opfer eines tödlichen Arbeitsunfalls. Die Zahl ist in den vergangenen Jahrzehnten jedoch stark gesunken, waren es noch 2006 doppelt so viele. Die Statistik besagt zudem, dass 91,7 Prozent der bei Arbeitsunfällen tödlich Verunglückten Männer sind.