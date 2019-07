07:14 Uhr

50 Schüler wollen Polizei stürmen und Freund befreien

In Starnberg ist eine Schulabschlussfeier aus dem Ruder gelaufen: Ein 15-Jähriger randalierte, kam in Polizeigewahrsam - und dort gab es weiteren Ärger.

Chaos nach einer Schulfeier am Donnerstag in Starnberg: Ein 15-Jähriger randaliert, kommt in Polizeigewahrsam - und kurz darauf versuchen 50 Schüler, ihn mit Gewalt zu befreien. 70 Beamte sind nötig, um die Gruppe in den Griff zu bekommen.

Schüler randaliert betrunken auf Schulfest in Starnberg

Vor dem Ansturm auf die Polizeidienststelle hatte der betrunkene Schüler auf der Feier für Ärger gesorgt. Security-Mitarbeiter wandten sich an die Polizei, als dieser sich nicht beruhigen lies. Auch von den später eingetroffenen Beamten konnte der Jugendliche nicht besänftigt werden, er reagierte aggressiv und beleidigend auf die Anweisungen der Polizisten, ignorierte Platzverweise.

Die Polizei sah nach eigenen Angaben keine andere Möglichkeit, als den Schüler in Gewahrsam zu nehmen. Schon vor Ort versuchten einige Mitschüler zum Teil mit Gewalt zu verhindern, dass der 15-Jährige von der Polizei mitgenommen wird.

50 Schüler wollen Freund aus der Polizei-Dienststelle Starnberg befreien

Der Protest bewirkte allerdings nichts - deshalb zogen nahezu 100 Schüler wütend vor die Polizeidienststelle. Rund 50 v on ihnen warfen mit Flaschen und Steinen, einige versuchten die Eingangstür aufzubrechen, um den 15-Jährigen zu befreien. Weitere Polizisten mussten anrücken, um die wütende Menge in den Griff zu bekommen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen im Fall des Verdachts des Landfriedensbruches, der versuchten Gefangenenbefreiung, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Weitere Schüler von der Polizei vorläufig festgenommen - Ermittlungen dauern an

Neben dem 15-Jährigen wurde auch ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen, nach Identitätsfeststellung und Blutentnahme jedoch wieder entlassen. Dies gilt auch für einen weiteren 15-Jährigen, der seinen Eltern übergeben wurde.

Der in Gewahrsam genommene 15-Jährige klagte unter Polizeiaufsicht über plötzliche Kopfschmerzen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebacht. Durchgeführte Alkohol- und Drogenschnelltest fielen positiv aus. Weitere Befragungen und Ermittlungen dauern an. (AZ)

