07:14 Uhr

50 Schüler wollen Polizeiwache stürmen und Freund befreien

In Starnberg ist eine Schulabschlussfeier aus dem Ruder gelaufen: Ein 15-Jähriger randalierte, kam in Polizeigewahrsam - und dort gab es weiteren Ärger.

Chaos nach einer Schulabschlussfeier: Rund 50 Schüler haben in Starnberg versucht, einen 15-Jährigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Dieser war betrunken und hatte zuvor am Donnerstagabend auf der Feier randaliert, wie die Polizei mitteilte. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei, die ihn aber auch nicht beruhigen konnte. Deshalb kam der Jugendliche in den Polizeigewahrsam.

Kaum hatten die Beamten den jungen Mann zur Wache gebracht, versuchten rund 50 Schüler, mit Gewalt in die Polizeistelle einzudringen. Flaschen flogen gegen Fenster, eine Scheibe ging zu Bruch. Vergeblich versuchten die Jugendlichen, die Eingangstür aufzubrechen. Auch das Polizeischild am Eingang hielt stand. Mit massiver Unterstützung weiterer Polizisten wurde die Lage schließlich beruhigt. Mehrere Jugendliche wurden kontrolliert - drei von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wird Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung vorgeworfen. (dpa/lby)

