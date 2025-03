Bundespräsident Steinmeier in Memmingen: Bauern haben „Freiheitsgeschichte geschrieben“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert vor 1100 Besuchern in der voll besetzten Martinskirche in Memmingen eindringlich an die enorme Bedeutung der Zwölf Bauernartikel für die wenig später brutal niedergeschlagene Freiheitsbewegung 1525. Zwischen Straßburg und Breslau wurden in kurzer Zeit 25.000 Exemplare der Artikel gedruckt und verbreitet.

„Im Anfang war das Wort, und das Wort kam aus Memmingen“

„Im Anfang war das Wort, und das Wort kam aus Memmingen“, spricht Steinmeier von der Initialzündung, die sich vom Allgäu aus auf das gesamte Heilige Römische Reich ausbreitete. Die Bauern hätten in Memmingen „Freiheitsgeschichte geschrieben und gehörten auf die Landkarte unserer nationalen Erinnerung.“ Aus dieser Saat sei Jahrhunderte später die freiheitliche Demokratie gewachsen.

Söder: Zwölf Artikel waren Meilenstein der Verfassungsgeschichte

Frank-Walter Steinmeier erhält für seine Rede lang anhaltenden Applaus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht anschließend von den Zwölf Artikeln als Meilenstein der Verfassungsgeschichte und erinnert an Memmingens Vorreiterrolle bei der Einführung der Reformation.

Die Bürger der Stadt seien damals weiter gewesen als andere, hätten zugehört und diskutiert, statt alles der Obrigkeit zu überlassen. Die Freiheit, um die damals gerungen wurde, gelte es auch heute mit aller Kraft zu verteidigen, betont Söder: „Ohne Freiheit ist auch alles andere wenig wert!“

Schülerinnen und Schüler der Memminger Lindenschule zeigen den 1100 Besuchern unter viel Applaus, was Freiheitsrechte für sie bedeuten - von freier Meinungsäußerung bis zum freien Zugang zu Trinkwasser.