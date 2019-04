vor 48 Min.

54-Jähriger stirbt nach Sturz auf Rolltreppe

Ein Mann ist nach einem Sturz auf einer Rolltreppe in Nürnberg gestorben.

Der 54-Jährige sei aus zunächst unbekannter Ursache ohne Einwirkung anderer gestürzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen entdeckten den Fußgänger am frühen Samstagmorgen auf der Treppe in einem U-Bahnhof. Wegen seiner Kopfverletzungen sei er noch am Unfallort gestorben.

Ebenfalls in Nürnberg war am Samstag eine 83-Jährige auf einer Rolltreppe gestürzt und gestorben. Die Ermittler schließen auch in diesem schon bekannten Fall eine Beteiligung Fremder aus. (dpa/lby)

Themen Folgen