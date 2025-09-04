Icon Menü
65-Jähriger stellt sich nach mutmaßlicher Tötung: Polizei findet Leiche in Nürnberg

Mittelfranken

65-Jähriger soll seine Frau in Nürnberg getötet haben – er stellt sich bei der Polizei

Die Beamten finden die Leiche einer 58-jährigen Frau in der Wohnung des Mannes. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    En 65-Jähriger hat sich in Nürnberg bei der Polizei gestellt. Er soll seine Frau getötet haben.
    En 65-Jähriger hat sich in Nürnberg bei der Polizei gestellt. Er soll seine Frau getötet haben. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann soll in Nürnberg seine Frau getötet haben. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Demnach soll sich am Donnerstagmorgen, 4. September, ein Tötungsdelikt im Stadtteil St. Johannis ereignet haben. Ein 65-Jähriger hatte sich zuvor bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gestellt und angegeben, seine Frau umgebracht zu haben.

    Nachdem der tatverdächtige Mann in den Morgenstunden bei der Polizei das mutmaßliche Geständnis abgelegt hatte, überprüften die Beamten die gemeinsame Wohnung des Mannes mit seiner Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Bucher Straße. Dort fand die Polizei den Leichnam einer 58-jährigen Frau.

    Mann stellt sich in Polizei in Nürnberg: Leiche in Wohnung gefunden

    Der 65-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag gegen den tatverdächtigen Mann. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch, die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen – in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Dabei sollen die „Hintergründe der Tat sowie deren genauer Ablauf“ aufgedeckt werden.

    Der 65-jährige Tatverdächtige wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

