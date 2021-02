650.000 Euro Provision für Masken-Deal: Vorwürfe gegen Krumbacher CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein

Für unsere Politiker scheinen keine Etischen Regeln mehr zu gelten! Die einen scheinen sich (zumindest unter verdacht) in unangemessener Art und weise zu bereichern. Die andern brechen die Impfreinfolge, und beim Impfen herrscht das Chaos. Kleine Unternehmen stehen vor der Pleite, die Diäten fließen Üppig, der Klimawandel soll ja auch schon da sein. So haben wir beste Zukunftsaussichten, ich bin mir sicher das die Bananen in der Bananenrepublik Deutschland auch bald wachsen. Sogar die Kartelle habe wir in Form von Clan Kriminalität. Drogen sind auch genügend da 16 Tonnen Kokain wurden vom Zoll beschlagnahmt. Die Mieten werden immer höher, das es sicher bald die ersten Favela´s entstehen. Danke sagt ein Steuer- Depp, das hab ich mir immer Gewünscht, ein Land in dem man Freiheiten hat, und tun und lassen kann was man will! Die Politiker leben es einem vor!!!!!

