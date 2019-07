vor 51 Min.

66-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in München ist ein 66 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, war beim Geschehen am Freitagnachmittag außer dem Biker auch ein Lastwagen beteiligt.

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sahen das und griffen sofort ein, dennoch starb der 66-Jährige noch an Ort und Stelle an seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unglück gekommen war, war zunächst noch unklar. (dpa/lby)

