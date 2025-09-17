70-Jähriger stirbt in München nach Zusammenstoß mit Ampel

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag, 16. September, im Münchner Stadtteil Fröttmaning. Dabei starb ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis München, wie das Polizeipräsidium München am Mittwoch mitteilt.

Demnach ist es am Dienstag gegen 17.20 Uhr zu dem Unfall in der Freisinger Landstraße gekommen. Der 70-Jährige war mit einem dreirädrigen Kraftrad des Herstellers Piaggio stadteinwärts unterwegs gewesen, als es zu dem Unglück kam.

Tödlicher Unfall in Fröttmaning: 70-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Kraftrad von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Verkehrsampel. Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann noch am Dienstag an seinen Verletzungen.

Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall leicht beschädigt, es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen aufgenommen. Um herauszufinden, wie es zu dem tödlichen Unfall kam, starteten die Beamten einen Zeugenaufruf. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen könne, solle mit dem Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 in München in Verbindung treten. Entweder vor Ort oder telefonisch unter 089-62163322.