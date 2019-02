16:03 Uhr

700.000 Menschen haben bisher für "Rettet die Bienen" unterschrieben Bayern

Zum "Volksbegehrens Artenvielfalt" gibt es einen neuen Zwischenstand: Bisher haben fast 700.000 Menschen teilgenommen - knapp eine Million sind erforderlich.

Die Initiatoren des "Volksbegehrens Artenvielfalt" gehen davon aus, dass bis Donnerstag, 7. Februar, fast 700.000 Menschen am Volksbegehren teilgenommen haben. Diese Hochrechnung gab das Bündnis in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach hätten bisher etwa sieben Prozent der wahlberechtigten Bayern abgestimmt.

Für einen Erfolg des Volksbegehrens müssten bis zum 13. Februar knapp eine Million Menschen unterschreiben. Unter dem Slogan "Rettet die Bienen" fordert die Initiative vor allem von landwirtschaftlichen Betrieben umfassende Maßnahmen, um den Artenschutz von Insekten zu stärken.

Rathäuser öffnen am Wochenende für das "Volksbegehren Artenvielfalt"

Am Freitag und auch am Wochenende haben Bürger Gelegenheit, sich am Volksbegehren zu beteiligen: Rathäuser sind gesetzlich verpflichtet, an mindestens einem Wochenendtermin eine Abstimmung zu ermöglichen. "Deswegen werden wir jetzt nochmals alle Kräfte einbringen, um die letzten 250.000 Unterschriften am Samstag und Sonntag zusammen zu bekommen", zitiert die Pressemitteilung Ludwig Hartmann, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im bayerischen Landtag.

"Sollten wir am Ende mehr als die erforderlichen zehn Prozent erreichen, ist dies ein starkes Zeichen an die Staatsregierung, dass die Bürgerinnen und Bürger in Bayern sich ein besseres Naturschutzgesetz wünschen."

Markus Söder reagiert auf das Volksbegehren und verspricht einen runden Tisch

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat indessen auf den Ansturm auf das Volksbegehren reagiert: Er hat laut Berichten der Deutscher Presse Agentur einen runden Tisch und ein umfassendes Gesetz für mehr Natur- und Artenschutz angekündigt. Das wolle er unabhängig vom Ausgang des Volksbegehrens bis zum Frühsommer vorlegen – möglichst im Dialog und im Konsens.

Zu dem runden Tisch werde er deshalb die Initiatoren des Volksbegehrens, Naturschutzverbände, aber auch den Bauernverband einladen. Vertreter der Landwirtschaft kritisieren massiv die Forderungen des Volksbegehrens. Söder sagte am Donnerstag in München: "Wir wollen die Verbände und die Menschen an der Gesetzgebung beteiligen. Mein Ziel ist, dass wir bis zum Frühsommer einen unideologischen Gesetzentwurf erarbeiten, der alle mitnimmt." Er betonte: "Das Motto muss sein: Rettet die Bienen und die Bauern."

Die Initiatoren des Volksbegehrens heben in ihrer Pressemitteilung hervor, dass sie sich "explizit als Partner der Landwirte" verstehen. "Seit 2010 haben in Bayern zudem auch über 13.000 Landwirtschaftsbetriebe aufgeben müssen. Wir haben nach wie vor ein massives Arten- und Höfesterben. Diese Entwicklung wollen wir stoppen", so Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. (AZ, dpa)

