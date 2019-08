vor 18 Min.

704 Menschen in Bayern durch Hunde verletzt - Schäferhunde bissigste Rasse

2018 sind in Bayern 704 Menschen durch Hundeangriffe verletzt worden. In 45 Fällen waren sogenannte Kampfhunde beteiligt.

Durch Hundeangriffe sind in Bayern im vergangenen Jahr 704 Menschen verletzt worden - davon in 45 Fällen durch sogenannte Kampfhunde. Zudem wurden 577 Tiere durch Hunde verletzt oder sogar getötet - davon in 33 Fällen durch Kampfhunde, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Schäferhunde waren erneut die bissigste Rasse

Am häufigsten an Beißvorfällen beteiligt sei im Jahr 2018 erneut die Rasse Schäferhund beziehungsweise Schäferhund-Mischling gewesen. Bei den Kampfhunden waren Rottweiler an der Spitze. (dpa/lby)

