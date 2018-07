vor 42 Min.

73-Jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Lkw Bayern

In München ist gestern Abend ein 73-jähriger Fahrradfahrer mit einem Lkw zusammengeprallt. Der Mann starb an den Folgen des Unfalls.

Ein 73-jähriger Fahrradfahrer starb in München, nachdem er gestern mit einem Lkw zusammenprallte. Der Unfall ereignete sich im Münchner Stadtteil Nymphenburg.

In München ist am Freitagabend ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er starb später im Krankenhaus an den Folgen des Vorfalls. Der 73-Jährige war im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg unterwegs, wo ein 42-jähriger Lastwagen-Fahrer rückwärts aus einer Einfahrt rangierte. Der Fahrradfahrer prallte auf die Rückwand des Lastwagens, stürzte und schlug mit dem Kopf auf die Straße. Passanten bemerkten den Unfall und informierten Feuerwehr und Rettungsdienst.

Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm. Ein Krisenintervensionsteam betreute den Lastwagen-Fahrer, während der 73-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei ermittelt nun den Tathergang. (AZ)

Themen Folgen