74-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß

Der Fahrer eines Kleinlasters hatte den Wagen der Seniorin beim Abbiegen übersehen.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist in Oberbayern eine 74 Jahre alte Frau gestorben. Beim Abbiegen habe der Fahrer eines Kleinlasters am Donnerstag ihren Wagen übersehen und sei frontal mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die 74-Jährige wurde bei Huglfing (Landkreis Weilheim-Schongau) in ihrem Wagen eingeklemmt und kam in eine Klinik. Dort starb sie wenig später. Der 23 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters und sein Beifahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. (dpa/lby)

