13:47 Uhr

75-jähriger Münchner tot aus See geborgen

Nach tagelanger Suche haben Einsatzkräfte einen 75-Jährigen tot aus einem See bei Füssen geborgen. Er war von einer Wanderung nicht zurückgekehrt.

Ein 75-jähriger Münchner ist am Sonntag tot aus dem Bannwaldsee bei Füssen geborgen worden. Zuvor hatten Rettungskräfte tagelang nach dem Mann gesucht. Die Kriminalpolizei Memmingen untersucht derzeit die genauen Umstände. Bisherige Erkenntnisse lassen laut Ermittlern aber auf einen gesundheitlichen Hintergrund schließen.

Der Mann hatte sich am vergangenen Montag auf eine Bergtour in Österreich begeben. Ziel war offenbar der Berg "Große Schlicke" bei Reutte, der zu den Tannheimer Alpen in Tirol gehört. Das Gebiet liegt unweit der bayerischen Grenze. Nach der Wanderung hatte er am frühen Abend laut Polizei seine Frau angerufen und ihr gesagt, dass er sich auf dem Heimweg befinde. Dort kam er allerdings nie an.

Einsatzkräfte suchen mit Tauchern, Hubschraubern und Sonar-Geräten

An der Suchaktion beteiligten sich neben Tauchern der technischen Sondereinheit der Bereitschaftspolizei auch die Wasserschutzpolizei Füssen und die Wasserwacht Füssen. Dabei wurden auch Hubschrauber und Sonar-Geräte eingesetzt. Die Leiche des Mannes wurde schließlich in der Nähe des Süd-Ufers des nordöstlich von Füssen gelegenen Bannwaldsees geortet und an Land gebracht. (AZ)

