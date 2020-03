vor 47 Min.

76-Jährige stirbt bei Brand in Mittelfranken

Bei einem Feuer in Leutershausen ist eine Frau gestorben.

In Leutershausen im Kreis Ansbach ist in einem Haus ein Feuer ausgebrochen. Dabei starb nach Polizeiangaben eine Frau.

Eine 76-Jährige ist bei einem Brand in Leutershausen (Landkreis Ansbach) ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Haus war aus bislang unbekannter Ursache in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Frau starb noch vor Ort. Den Angaben zufolge befand sich die 76-Jährige zur Zeit des Brandes alleine in dem Haus. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht. (dpa)

