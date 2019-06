vor 16 Min.

79-Jährige nach Schwimmen im Ammersee vermisst

Große Suchaktion am Ammersee bei St. Alban: Dort wurde am Mittwochabend bis zum späten Abend nach einer Frau gesucht, die nicht mehr vom Schwimmen zurückkehrte.

Eine Frau ist am Mittwoch vom Schwimmen im Ammersee bei St. Alban nicht zurückgekehrt. Trotz langer Suche mit Tauchern und Hubschraubern bleibt sie vermisst.

Von Nadine Ellinger

Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Wasserwacht am Mittwochabend nach einer 79 Jahre alten Frau gesucht, die vom Schwimmen im Ammersee bei St. Alban nicht zurückgekehrt war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde sie gegen 19.15 Uhr zuletzt gesehen. Seither fehlt jede Spur von der Seniorin.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und mehrerer Wasserwachten waren laut Polizei an der großangelegten Suche beteiligt. Mit zwei Hubschraubern und mehreren Tauchern wurde bis nach Einbruch der Dunkelheit nach der Frau gesucht - jedoch ohne Erfolg. Die Suche wurde am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr vorerst eingestellt. Am Donnerstag soll nun die Suche fortgesetzt werden, so ein Sprecher der Polizei in Dießen.

Die Frau war laut Polizei mit ihrer Familie beim Baden gewesen. Sie ging wohl alleine ins Wasser zum Schwimmen, wo sie plötzlich verschwand.

Mehrere schwere Unfälle in einer Woche

Es ist bereits das dritte Unglück in nur wenigen Tagen in der Region. Am Mittwoch wurde ein 75 Jahre alter Mann bei Holzarbeiten in einem Waldstück der Gemeinde Pähl von einem umfallenden Baum getroffen. Er war sofort tot. Am Dienstag kam ein 69-Jähriger aus dem Raum München beim Baden im Herrschinger Strandbad Seewinkel ums Leben. Er konnte zunächst wiederbelebt werden, starb jedoch kurze Zeit später.

