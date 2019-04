vor 20 Min.

79-Jährige stürzt beim Fensterputzen und stirbt

In München ist eine 79-Jährige aus dem Fenster gestürzt und gestorben.

Eine 79-jährige Münchnerin hat beim Fensterputzen offenbar den Halt verloren und ist über 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Eine 79-jährige Münchnerin ist am Montag beim Fensterputzen aus einem Fenster ihrer Wohnung gestürzt und gestorben. Ein aus dem Fenster fallender "Gegenstand" hat einen Fußgänger in der Münchener Bergmannstraße zunächst stutzig gemacht. Als er genauer hinsah, erkannte er, dass in Wirklichkeit eine Frau aus dem geöffneten Fenster auf den Gehweg gefallen war und wählte den Notruf.

Frau stürzt beim Fensterputzen in München aus dem Fenster und stirbt

Der Notarzt konnte die leblose Frau nicht mehr reanimieren, heißt es von der Polizei. Die Polizei entdeckte bei Kontrollen in der Wohnung der Verstorbenen, dass sich Putzutensilien neben dem geöffneten Fenster befunden haben. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die 79-Jährige beim Putzen der Fenster den Halt verlor und über 15 Meter in die Tiefe stürzte.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. (AZ)

Themen Folgen