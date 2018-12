12:00 Uhr

80-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Miesbach Bayern

Bei einem Zimmerbrand im oberbayerischen Miesbach ist eine 80 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte fanden die Bewohnerin leblos in ihrer Wohnung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagnachmittag bereits von sich aus erloschen. Die Ermittler gehen von einem Schwelbrand aus. Die Ursache war zunächst unklar. (dpa/lby)

Themen Folgen