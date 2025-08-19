80-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Lastwagen in München

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in München. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, kam eine 80-jährige Radfahrerin aus der bayerischen Landeshauptstadt ums Leben.

Unfall mit Lkw: 80-jährige Radfahrerin verunglückt in München nahe Ostpark

Gegen 14 Uhr kam es demnach auf der Heinrich-Wieland-Straße in unmittelbarer Nähe des Ostparks zu einem Unfall zwischen der 80-Jährigen und einem Lastwagen. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen wenig später im Krankenhaus erlag.

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Diese dauern noch an. Über weitere Details, etwa zum Fahrer oder der Fahrerin des Lastwagens, ist nichts Näheres bekannt.

Am Nachmittag hatte die Münchner Polizei via X, ehemals Twitter, mitgeteilt, dass es im Bereich der Straßenecke Heinrich-Wieland-Straße/Sankt-Veit-Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen komme. „Bitte umfahrt den Bereich, wenn möglich“, hieß es dort. Rund eineinhalb Stunden später teilten die Beamten mit, dass die Straßensperren wieder aufgehoben seien und der Verkehr wieder fließe.

Jeder sechste Verkehrstote in Deutschland ist ein Radfahrer

Laut den Unfallzahlen des Statistischen Bundesamts ist rund jeder sechste Verkehrstote in Deutschland ein Fahrradfahrer. Das zeigt die aktuell neueste verfügbare Statistik aus dem Jahr 2024. Demnach verunglückten im vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen 441 Radfahrerinnen und Radfahrer auf deutschen Straßen tödlich. Die Zahl liegt damit 11,4 Prozent höher als zehn Jahre zuvor, im Jahr 2014. Auch in Oberfranken starb am Dienstag ein Radfahrer – er prallte am Morgen gegen einen Pickup und starb noch am Unfallort.