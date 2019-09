vor 56 Min.

82-Jähriger wird von Zug erfasst und stirbt

Am Donnerstag wurde ein 82-jähriger Mann von einem Zug mitgerissen und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

In der Nähe von Traunstein ist ein Mann von einem Zug erfasst worden. Der 82-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

In Oberbayern ist am Donnerstag, 26. September, ein Mann von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden und gestorben. Laut der Polizei, hatte sich der Mann in der Nähe von Traunstein im Gleisbereich aufgehalten, als ihn der Zug mitriss. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Warum sich der 82-Jährige am Mittwoch im Gleisbereich der Bahnlinie Rosenheim-Salzburg aufgehalten hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu genaueren Umständen des Unfalls. Hinweise auf einen Suizid gibt es nicht. (dpa)

