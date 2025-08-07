82-Jährige stürzt in die Lücke zur Bahnsteigkante – erst nach zwei Minuten bekommt sie Hilfe

Zu einem Unfall beim Aussteigen aus der S-Bahn kam es am Dienstagvormittag, 5. August, an der Münchner Station Heimeranplatz. Das teilt die Bundespolizeiinspektion München am Mittwoch mit. Eine 82-jährige Frau verletzte sich dabei leicht.

Gegen kurz nach 10 Uhr war die 82-Jährige am Heimeranplatz aus der S-Bahn ausgestiegen und dabei mit einem Bein in die Lücke zwischen der Eingangstür und der Bahnsteigkante getreten und gestürzt. Laut Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen.

82-Jährige aus Pullach muss nach Sturz an Münchner S-Bahn ins Krankenhaus

Die Seniorin aus Pullach, die in Begleitung einer Nachbarin mit der S-Bahn München unterwegs war, konnte sich demnach nicht mehr alleine aus der misslichen Lage befreien. Ein unbekannter Reisender half ihr nach rund zwei Minuten und zog sie auf den Bahnsteig hinauf. Die S-Bahn fuhr daraufhin wieder los.

Nachdem die Polizei vor Ort alle notwendigen Maßnahmen abgeschlossen hatte, wurde die Pullacherin vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebraucht. Ob und in wie weit der Triebfahrzeugführer der S-Bahn den Vorfall mitbekommen hatte, wird nun von der Bundespolizei ermittelt.