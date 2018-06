vor 34 Min.

82-jähriger Rollstuhlfahrer stirbt bei Unfall in Bus Bayern

In Bad Wörishofen kam es am Montag zu einem tragischen Unfall in einem Bus.

Ein 82-Jähriger kippte samt seinem Rollstuhl in einem Linienbus um und starb. Sein Rollstuhl war laut Polizei nicht gesichert.

Ein 82-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Montag in einem Linienbus in Bad Wörishofen ums Leben gekommen. Der Mann wurde mit seinem Rollstuhl von der Stadtmitte in Richtung Therme befördert. Als der Bus eine Kurve in der Thermenallee in Bad Wörishofen passierte, fiel der ungesicherte Rollstuhl laut Polizei um und der Mann stürzte dabei mit dem Kopf auf den Boden.

Der 82-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Ob der Sturz die Todesursache war, muss eine Obduktion des Leichnams klären. Ebenso ist nach Polizeiangaben nicht auszuschließen, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Die Polizei Bad Wörishofen bittet Fahrgäste, die ebenfalls zum Unfallzeitpunkt im Bus fuhren, um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 08247/96800. (AZ)

