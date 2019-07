vor 17 Min.

84-Jährige wird in Weiden von Auto erfasst und stirbt

In Weiden in der Oberpfalz wurde eine 84 Jahre alte Dame von einem Auto erfasst. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Eine Fußgängerin ist im oberpfälzischen Weiden mit einem Auto zusammengeprallt und gestorben. Die 84-Jährige betrat nach Polizeiangaben am Samstagmorgen die Straße. Dort wurde sie vom Wagen eines 64-Jährigen erfasst.

Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Seniorin tun. Sie starb trotz Wiederbelebung am Unfallort. Ein Gutachter soll die genauen Umstände des Unfalls klären. (dpa/lby)

