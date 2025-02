Mann soll schwerbehinderte Tochter mit Messer verletzt haben

Ein 85-Jähriger soll in Oberbayern seine schwerbehinderte Tochter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die 41 Jahre alte Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihren Zustand beschrieben Ärzte demnach am Freitagnachmittag als stabil.

Angehörige hatten am Freitag den Angaben zufolge einen Notruf aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn abgesetzt. Wo genau sich der Vorfall ereignete wollte ein Polizeisprecher mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz der Beteiligten nicht sagen.

Ermittler gehen von Tötungsabsicht aus

In dem Haus hätten Rettungskräfte und Polizisten die schwer verletzte 41-Jährige gefunden. Neben weiteren Angehörigen sei auch der 85 Jahre alte Vater vor Ort gewesen. Die Ermittler verdächtigten ihn demnach schnell, seine Tochter absichtlich mit einem Messer verletzt zu haben, um sie zu töten.

Die Hintergründe der Tat blieben aber zunächst unklar - ebenso wie die Frage, wann ein Ermittlungsrichter über eine Untersuchungshaft für den Mann entscheiden könnte. Die Ermittlungen übernahmen die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kripo in Mühldorf am Inn.