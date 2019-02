11:02 Uhr

88-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Zug Bayern

Im Landkreis Dachau ist am Montagmorgen ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen.

Ein 88-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen, nachdem sein Wagen von einem Zug erfasst wurde. Der Mann war gegen 9.15 Uhr auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Markt Indersdorf unterwegs, schreibt die Polizei. Auf Höhe Untermoosmühle bei Karpfhofen überquerte er einen beschrankten Bahnübergang, obwohl sich eine in Richtung München fahrende S-Bahn näherte.

Daraufhin stießen Bahn und Auto zusammen, der Wagen wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der 88-jährige Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Bahn- und Straßenverkehr ist derzeit komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten bleibt, ist aktuell noch nicht absehbar. Am Unfallort sind mehrere Feuerwehren, sowie Beamte der Polizeiinspektion Dachau zur Unfallaufnahme eingesetzt.

