90-Jährige nach Brand in Lebensgefahr

13 Tote, mehr als 200 Verletzte: Das Oktoberfestattentat vor fast 40 Jahren war der größte rechtsextreme Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

Schauspieler

Trauerfeier für Hannelore Elsner findet in München statt

Am Ostersonntag starb die große deutsche Schauspielerin Hannelore Elsner. Ihre Trauerfeier ist am 31. Mai in München - ein Teil davon öffentlich.