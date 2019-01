vor 32 Min.

A3 bei Regensburg nach Lastwagen-Brand gesperrt Bayern

Auf der A3 bei Regensburg ist ein Lastwagen in Brand geraten.

Die Autobahn 3 ist nach einem Brand eines Lastwagens auf Höhe der Sinzinger Brücke bei Regensburg vollgesperrt. Was passiert ist.

Am Freitagmorgen hat auf der A3 bei Regensburg ein Lastwagen gebrannt. Wie der BR berichtet, sei der Autotransporter mit acht Wagen auf der Ladefläche gegen 7.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Zwischenzeitlich war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Inzwischen ist die Fahrspur Richtung Nürnberg wieder frei.

Noch ist die Ursache für den Brand unklar. Es gab keine Verletzten. Wegen den Löscharbeiten waren beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Der Lastwagen stand auf der Sinzinger Autobahnbrücke. Die Bergung und die Reinigungsarbeiten werden sich noch länger hinziehen, was zu einem langen Stau im Berufsverkehr führt. Autofahrer können dort über die U55 und die U57 ausweichen.

Die Donaubrücke Sinzing bei Regensburg wurde 1966 fertiggestellt. Sie ist rund 900 Meter lang. Der höchste Stützpfeiler misst knapp 130 Meter. (AZ)

