vor 18 Min.

A92: Auto überschlägt sich - Autobahn komplett gesperrt

Bei einem Unfall auf der A92 kam am Dienstagmorgen auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Auf der A92 hat sich am Dienstagmorgen ein Auto überschlagen. Noch ist unklar, wie viele Menschen verletzt wurden. Die Autobahn ist aktuell noch gesperrt.

Am Dienstagmorgen kam es auf der A92 bei Essenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Daraufhin sind beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt worden.

Unfall auf der A92: Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut Polizei soll sich ein Auto mit drei Menschen nahe Essenbach, im Landkreis Landshut in Bayern, überschlagen haben. Da ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn gelandet ist, wurden die Fahrspuren in Richtung München gesperrt. Zusätzlich bleibt auch die Fahrbahn in Richtung Deggendorf gesperrt - der Verkehr wird derzeit noch umgeleitet. (AZ mit dpa)

