A96 gesperrt: Menschen bei Unfall schwer verletzt

Vollsperrung auf der A96: In Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen ereignete sich Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall. Mehrere Menschen müssen von Rettungskräften reanimiert werden.

Am Samstagvormittag kam es auf der A96 auf Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen zu einem schweren Unfall. Mehrere Menschen sind schwer verletzt.

Von Oliver Bosch

Wie die Polizei Schwaben Süd-West mitteilt, ereignete sich Samstagvormittag ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A96 in Fahrtrichtung München. Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Wörishofen kollidierten mindestens zwei Fahrzeuge zwischen Auf- und Abfahrt auf die Autobahn. Aktuell liegt eine Vollsperrung in Fahrtrichtung München vor. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Bad Wörishofen von der Autobahn abgeleitet.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort und versorgen die Schwerverletzten. Einige Menschen müssten sogar reanimiert werden. Wie viele Fahrzeuge und Menschen genau betroffen sind, konnte die Leitstelle der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion noch nicht mitteilen. Es bestünde allerdings der Verdacht, dass ein Geisterfahrer den verheerenden Unfall verursacht haben könnte.

Sperrung auf der A96 Richtung München: Rückstau reicht bis Kirchdorf

Die Autobahn A96 ist in Fahrtrichtung München momentan komplett gesperrt. Der Rückstau geht mittlerweile schon bis Kirchdorf. In der Gegenrichtung soll der Verkehr laut Angaben der Gesetzeshüter laufen. Die Polizei rät allen Reisenden auf der A96, den Unfallbereich großräumig zu umfahren. Wann die Autobahn für den Verkehr wieder freigegeben wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

