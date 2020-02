vor 32 Min.

A99: Ein Toter nach Unfall - zwei Verletzte

Bei einem Unfall auf der A99 ist am Samstag ein Mensch getötet worden. Zwei weitere wurden verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr.

Bei einem Zusammenstoß auf der A99 bei Haar ist am Samstag ein Mensch gestorben. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall auf der A99 im Landkreis München ist am Samstag ein Mensch gestorben. Am frühen Morgen krachten zwei Autos nahe der Ausfahrt Haar ineinander. "Es gibt zwei weitere Verletzte, die aber nicht in Lebensgefahr sind", sagte ein Polizeisprecher. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten in Richtung Norden zeitweise gesperrt. (dpa/lby)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen