Abitur 2021

06:16 Uhr

Das Corona-Abitur fällt besser aus, als gedacht

Obwohl die Abiturienten in Bayern ihre Abschlussprüfungen wegen der Corona-Pandemie unter ganz besonderen Bedingungen schreiben mussten, fallen die Ergebnisse aller Voraussicht nach sogar besser aus als in den Vorjahren. Grund sind die Maßnahmen, die die Vorbereitungsphase erleichtert haben.

Plus Die Abschlussprüfungen an den bayerischen Gymnasien fallen im Corona-Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach besser aus als in den Vorjahren. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Lara Schmidler

Die bayerischen Abiturienten haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Einen Großteil davon verbrachten sie im Distanzunterricht und wenn sie in der Schule waren, dann nur mit Masken und Abstand. Nach einem Jahr voller Entbehrungen und sozialer Abgeschiedenheit waren viele Schüler bereits ausgelaugt, bevor die Prüfungen überhaupt begonnen hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen