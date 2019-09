06:13 Uhr

Abiturienten in Bayern schaffen heute deutlich öfter einen Einser-Schnitt

Bayerische Abiturienten haben immer bessere Notenschnitte in ihrer Abschlussprüfung. Woran liegt das?

Immer mehr Schüler in Bayern schließen ihr Abi mit einer Eins vor dem Komma ab. Das bedeute aber nicht, dass die Qualität steigt, kritisiert der Hochschulverband.

Die Zahl der Schüler, die in Bayern das Abitur mit einem Einser-Schnitt absolvieren, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Laut einer Auswertung des Landes Bayern haben im Abiturjahrgang 2018 31,5 Prozent der Schüler ihren Abschluss mit einer Eins vor dem Komma geschafft. Zehn Jahre zuvor lag der Wert noch deutlich niedriger bei 24 Prozent, zuerst hatte die Rheinische Post unter Berufung auf eine von ihr durchgeführte Umfrage in allen 16 Bundesländern darüber berichtet.

Schüler schaffen heute deutlich öfter einen Einser-Schnitt im Abi

Auch auf den gesamten Bund gesehen lässt sich diese Entwicklung erkennen. Hatte 2008 noch jeder fünfte Schulabsolvent einen Notenschnitt von mindestens 1,9, war es 2018 bereits mehr als jeder vierte. Nur in zwei weiteren Bundesländern gibt es mehr Einser-Abiturienten als in Bayern: in Thüringen (37,9 Prozent) und Sachsen (34,4 Prozent).

Sind die Schüler klüger geworden, oder ist der Anspruch an den Schulen gesunken? Diese Frage wird von Verbänden unterschiedlich beantwortet. Der Deutsche Hochschulverband sehen die aktuelle Entwicklung mit Sorge. "Qualität muss Vorrang vor Quantität haben", sagte DHV-Sprecher Matthias Jaroch. Schon heute fehlten den Studienanfängern häufig wichtige Grundkenntnisse, etwa in Mathematik.

Wäre ein Zentralabitur in Deutschland fairer?

Bei der Lehrergewerkschaft GEW bewertet man die Entwicklung dagegen positiv. „Mein Eindruck ist, dass die Jugendlichen heute zielstrebiger sind", sagte Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann der RP.

Gleichzeitig werden Forderungen für ein in allen Bundesländern einheitliches Abitur laut. Nur so könne man bei Studiengängen mit Zugangsbeschränkung fair vergleichen, argumentiert etwa der Deutsche Hochschulverband.

Die wenigsten Einser-Abiturienten gibt es im Übrigen in Schleswig-Holstein, das allerdings nur Zahlen für 2017 vorlegen konnte. Hier schafften nur 17,3 Prozent der Schüler einen Abschluss mit einer Gesamtnote von 1,9 oder besser. (AZ/dpa)

